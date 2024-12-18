半新盤蟹貨湧現

君豪峰輸36% 加多利軒蝕逾164萬 樓價由高位回落，半新盤「蟹貨」湧現。鰂魚涌君豪峰約6年前購入的兩房單位，銀主剛以607萬元沽出，期內帳面跌價約36.1%。何文田加多利軒一房單位做價創新低，最新成交價跌至360萬元，一手業主持貨約8年，帳面蝕超過164萬元離場。

臨近年底，銀主積極出貨，環亞物業拍賣昨日售出5項同類物業，當中4伙為住宅。包括上述君豪峰低層P室，實用面積約384方呎，開價570萬元，搶高約6.5%拍出，呎價約15,807元。資料顯示，原業主2018年以約950萬元購入單位，最新售價低約343萬元，有個別銀行對上址網上估價約617萬元。

同場拍出深井碧堤半島3座中層D室，實用面積約808方呎，套三房間隔，售價668萬元，高開價30萬元，呎價約8,267元，低估價約15.9%。另深水埗興隆大廈低層389號單位，搶高約3.1%，成交價330萬元，呎價僅約5,593元。九龍灣居屋麗晶花園2座低層A室，自由市場成交價358萬元，搶高25萬元，呎價約8,009元。

柏傲灣開放式442萬轉讓 二手市場都連錄半新盤低價出貨個案。市場消息透露，加多利軒一個中層單位，實用面積約248方呎，連租約售出，成交呎價約14,516元，料屬項目新低紀錄。原業主於2016年一手購入物業，期內帳面貶值約31.4%。

中原余仲平表示，荃灣柏傲灣2B座低層D室開放式單位，實用面積約318方呎，議價後以442萬元成交，呎價約13,899元，原業主於2021年3月以二手價600萬元購入，持貨約3年帳面虧蝕約158萬元，貶值約26.3%。

LP10售642萬貶值兩成 將軍澳日出康城情況更嚴重。消息稱，LP10第2B座中層C室，實用面積約513方呎，成交價642萬元，呎價約12,515元，物業約3年帳面跌價約20.9%。同區晉海1B座中層三房單位，僅以730萬元售出，以實用面積約624方呎計，呎價約11,699元。一手原業主持貨約7年，帳面蝕逾168萬元。

事實上，自從今年2月撤辣後，更多睇淡後市的二手業主，加快止蝕沽貨。中原陳國輝稱，粉嶺碧湖花園1座中層E室，實用面積約400方呎，原先叫價約400萬元，議價後以388萬元成交，呎價約9,700元。原業主於2023年9月以450萬元購入單位，持貨一年多帳蝕約62萬元，單位貶值約13.8%。