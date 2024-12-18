簡訊一覽

●財富管理平台Endowus智安投與私募信貸巨頭HPS Investment Partners（HPS）達成合作，讓香港和新加坡的智安投私人財富（Endowus Private Wealth）客戶，直接獲取常青私募信貸基金策略。

●數字銀行眾安銀行（ZA Bank）指，11月推出的稅季貸款帶動可觀業務增長，截至11月底，申請宗數按年升約一成，平均貸款額亦增約四成。

●保監局據指正諮詢業界，引入銷售分紅保單的監管措施。據報保監局建議將分紅儲蓄保單首年佣金比例以65%為上限，餘下35%佣金將於第2至6年平均攤分，適用於分期繳費保單，如年繳、月繳，躉繳（一次付清）保單則不受此限。

●送貨平台Lalamove統計發現，今年10至11月往來機場訂單較去年同期增加23%，在全港18區中，其中15區訂單均錄得升幅，以屯門區及南區表現最為突出，分別按年大增125%及104%。