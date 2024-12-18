簡訊一覽
●工商銀行(01398)於12月13日獲平安資產管理在場內增持2,866.4萬股，每股均價4.7987元，料涉逾1.37億元，持股量由15.99%增至16.02%。
●鍋圈食品(02517)於12月16日遭招銀國際資本管理（深圳）減持310.44萬股，每股均價2.126元，持股量由8.12%降至7.95%。
●財富管理平台Endowus智安投與私募信貸巨頭HPS Investment Partners（HPS）達成合作，讓香港和新加坡的智安投私人財富（Endowus Private Wealth）客戶，直接獲取常青私募信貸基金策略。
●數字銀行眾安銀行（ZA Bank）指，11月推出的稅季貸款帶動可觀業務增長，截至11月底，申請宗數按年升約一成，平均貸款額亦增約四成。
●美聯集團(01200)發盈喜，指初步審閱集團截至今年11月底止11個月除稅前溢利多於3.5億元及純利多於3億元，料截至今年底止年度虧轉盈。
●金利來集團(00533)宣布獲大股東兼主席曾智明提私有化建議，每股作價1.5232元（較停牌前溢價24.85%），估計涉及現金代價最多4.63億元，完成後公司擬退市。該股今日復牌。
●保監局據指正諮詢業界，引入銷售分紅保單的監管措施。據報保監局建議將分紅儲蓄保單首年佣金比例以65%為上限，餘下35%佣金將於第2至6年平均攤分，適用於分期繳費保單，如年繳、月繳，躉繳（一次付清）保單則不受此限。
●送貨平台Lalamove統計發現，今年10至11月往來機場訂單較去年同期增加23%，在全港18區中，其中15區訂單均錄得升幅，以屯門區及南區表現最為突出，分別按年大增125%及104%。
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