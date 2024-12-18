美擬撤電動車資助 倡電池材料徵關稅

美國候任總統特朗普準備以「搬龍門」方式應對中國電動車的挑戰。未上任，其團隊已在積極部署新政策，其一乃昨日外媒報道，其過渡團隊建議全面改革，取消拜登政府對電動車和充電站的支持，包括對消費者購買電動車的7,500美元（約5.85萬港元）稅收抵免，以及收回75億美元（約585億港元）建設充電站計劃中剩餘的資金，並將資金轉移到電池礦物加工和國防供應鏈和關鍵基礎設施；還建議對全球所有電池材料徵收關稅，以提高美國產量，然後與盟友就個別豁免開展談判。

據報檔案中可能與中國有關的部分還包括，將電動汽車電池技術出口限制擴大到所有所謂「敵對國家」。此外，特朗普過渡團隊建議撤銷拜登政府宣導的碳排放和燃油效率相關規範，將相關法規恢復到2019年標準，還建議恢復特朗普第一任期內規定阻止加州自定更嚴格的汽車排放標準，且不再要求到2027年底將所有聯邦採購的汽車和小型卡車更換為零排放車輛，並終止國防部購買或開發電動軍用車輛的計劃，圖減慢汽車電動化速度，以與中國保持競爭距離。