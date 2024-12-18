特朗普冀軟銀美投資萬五億

距離特朗普正式就任新一屆美國總統只剩大約一個月，日本大型財團軟銀集團（Softbank Group）創始人及行政總裁孫正義與特朗普聯合宣布，軟銀計劃在未來4年內對美國的各項目至少投資1,000億美元（約7,800億港元）。

在宣布消息的活動上，特朗普亦用開玩笑的口脗，請孫正義在先前商談的1,000億美元投資基礎上進一步增加規模，並問道︰「你願意提高到2,000億美元（約1.56萬億港元）嗎？」。孫正義停頓了一下說：「我會盡力促成此事。」特朗普隨即回應稱︰「好的，2,000億美元。」。孫正義笑指特朗普乃談判高手。

軟銀估計，其在美國的投資將在人工智能（AI）和新興技術領域創造10萬個就業職位，並計劃在特朗普2029年卸任前完成投資。然而，目前尚不清楚軟銀打算如何為兌現這項承諾提供資金，目前該公司手頭約有300億美元現金。

日企冬季獎金再創新高 另邊廂，市場正觀望本周四日本央行議息結果，當地傳媒統計的薪酬獎金調查顯示，日本企業於今年派發的冬季獎金再創新高，平均發放額達到每人93.67萬日圓（約4.73萬港元），按年增加3.49%。這意味着日本實際薪酬增長似乎仍處於良好勢頭，未來進一步加息的機會增加。

在32個主要行業中，冬季獎金增幅最高的是鐵道和公共交通，增長12.2%。整體而言，非製造業的冬季獎金增幅為3.82%；製造業增幅則為3.34%，主要由於日圓貶值提振出口企業的業績。

目前日本央行正努力讓通脹變得可持續，而薪酬能否持續增長就成為其中一個關鍵指標，因為只有工資持續增長、居民實際收入持續上升，才能刺激消費並且令通脹回升，反過來支持企業加價並實現更大利潤，然後企業又能繼續提高薪酬回饋員工，最終實現通脹與消費增長的正向循環。

不過，三菱UFJ研究諮詢公司的首席研究員小林真一郎指︰「家庭儲蓄意願也在加強，薪酬增長很難轉化為消費。在過去長期通縮的影響下，有些消費者對工資能否持續上漲感到不安。」