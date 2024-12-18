比特幣首破10.8萬美元

相信不少加密貨幣投資者今個聖誕新年可以度過豐盛佳節，皆因幣圈牛氣沖天，持有者身家隨幣價上升而水漲船高！近日比特幣（Bitcoin）價格迭破頂，據CoinMarketCap數據，昨再升破10.8萬美元創新高。由於下周將迎來聖誕節，市場開始關注假期前會否有較大獲利回吐壓力。

外媒引述Coinglass數據顯示，截至2023年的10年聖誕節，比特幣有6次收跌，其中最大跌幅發生在2018年，跌幅為5.58%；另外4次收升，2020年升幅最大，為4.11%。以整個12月來看，過去10年比特幣收升機率達50%，最少升13.83%，最多升46.92%；5次收跌中最多跌18.9%，最少跌3.59%。

過去10年比特幣在12月報升與報跌為五五波，今年12月表現似乎更難估，皆因當前國際地緣政治風險劇變，美國候任總統特朗普對加密貨幣大開綠燈，史無前例的變化，意味過去的表現僅供參考。

幣策倘極鬆 利資金湧入 反觀眼前市場更關注的，乃本周美國聯儲局的議息結果。加密投資機構QCP Capital分析指，隨着微策略（MicroStrategy）股票獲納入納斯達克100指數，意味着市場將可能有更多資金從美股流向比特幣，此為利好，若本周聯儲局一如預期減息四分之一厘，相信對加密幣市場影響不大；惟若聯儲局主席鮑威爾採取極度寬鬆的貨幣政策態度，則比特幣有可能進一步上升。

技術上，短線比特幣阻力位在10.8萬至11萬美元水平，主要支持區為10萬至10.2萬美元。