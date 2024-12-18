港酒店聖誕預訂報佳音

熊貓經濟等助旅客回流 社區漸受惠 又到一年一度的聖誕新年旅遊旺季！數碼旅遊預訂平台Booking.com台灣及香港區域經理詹雅伃形容，聖誕節期間本港酒店在該平台的預訂表現正面，本港旅遊市場正健康平穩復甦；加上港府逐漸增加資源，以宣傳更多本地旅遊景點，留意到逐漸有旅客重回香港旅遊。她認為，港府開拓熊貓經濟、吸納中東旅客客源等舉措，對旅遊預訂平台行業以至本港整體經濟表現正面，又指旅遊業以往的主要得益者以大型企業為主，但現時亦有很多機會轉向社區經濟。

她提及，香港旅遊業是一個向內推動（inbound driven）的市場，雖然港人於明年仍可能持續出境旅遊，但同時會持續有外地旅客訪港，形容相關情況是一個循環。

投資家庭同遊先於傳承資產 Booking.com調查又發現，香港旅客於2025年不再只滿足於千篇一律的傳統旅遊體驗，同時關注夜間旅行、跨世代家庭同遊、另類行程、復古旅遊及養生休閒之旅的5大旅行趨勢。58%香港旅客計劃在旅行時更節儉，並嚴格控制預算，65%表示會規劃更精打細算的行程，如在當地二手店購物等。

由於文化上的影響，跨世代旅遊在香港逐漸流行，並在2025年以更「無私」的方式呈現「SKI」假期（Spending Kids' Inheritance——花掉孩子的遺產）。相比起資產傳承，現時長輩們會優先考慮一起享受生活，投資於家庭同遊體驗，例如為年輕一代支付旅遊費用，以加強聯繫和創造美好時光。大部分嬰兒潮一代願意贊助子女（86%）和孫兒（62%）的旅費。

內地免簽延長 新年酒店熱搶 此外，隨着人工智能和科技進步，63%香港旅客會善用科技，作出更明智決擇和尋找更地道的體驗。該平台亦推出AI Trip Planner，旨在為旅客提供度身訂造和省時的旅遊方案，以便打造另類行程。54%香港旅客表示有興趣使用AI來規劃更深入當地和社區的行程。

另一旅遊平台去哪兒官方微博指，今年使用非中國護照預訂內地航線機票的旅客預訂量，按年增近兩倍，有超過一成外國遊客來了第二次。據統計，隨着各地酒店政策調整，二線城市中，可接待外國旅客的三星以上酒店，供給量基本滿足外國旅客需求。

詹雅伃稱，本港旅遊市場正健康平穩復甦。 香港旅客關注5大旅遊趨勢