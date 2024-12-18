阿里悉售銀泰恐蝕93億
阿里巴巴(09988)宣布，與另一名少數股東同意出售內地百貨企業銀泰100%股權，買方財團由上海A股公司雅戈爾集團，以及銀泰管理團隊成員組成。阿里持有銀泰約99%股權，出售所得款項約74億元（人民幣‧下同），預計是次交易阿里將錄得虧損約93億元，惟出售仍有待通過中國經營者集中審查及其他慣例交割條件。阿里昨日收報83.4港元，跌1.12%。
銀泰曾是阿里新零售業務的一個重要組成部分，阿里早於2014年斥53.7億元戰略投資銀泰，交易完成後持有銀泰9.9%及總額約37.1億港元的可轉換債券，並約定3年內阿里在相關法律法規許可下，阿里將換股，其於銀泰持股不低於25%，僅次於銀泰商業創始人沈國軍的第二大股東。
2016年6月底，銀泰公布已接受阿里的換股通知，完成後阿里持有銀泰達到27.9%，正式成為銀泰最大股東。及至2017年，阿里更聯合沈國軍對銀泰提出私有化，涉資198億港元，當時銀泰估值約40億美元。
旗下基金斥11億投資AI初創
投行富瑞指出，阿里是次出售非核心資產、專注於核心業務，以及向股東回饋，均符合其業務策略；且認為過去流傳相關消息，市場已提早消化，故維持給予「買入」評級。
另一方面，阿里巴巴香港創業者基金（AEF）創立10周年，宣布將斥資1.5億美元（約11.7億港元），成立全新的AEF NextGen基金，由AEF投資團隊NextGen Partners負責管理，專注於投資人工智能（AI）初創公司。另阿里的數字技術與智能骨幹業務阿里雲與東亞銀行(00023)合作，為「BEA Mobile東亞手機銀行」應用程式升級。
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