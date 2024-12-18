阿里悉售銀泰恐蝕93億

銀泰曾是阿里新零售業務的一個重要組成部分，阿里早於2014年斥53.7億元戰略投資銀泰，交易完成後持有銀泰9.9%及總額約37.1億港元的可轉換債券，並約定3年內阿里在相關法律法規許可下，阿里將換股，其於銀泰持股不低於25%，僅次於銀泰商業創始人沈國軍的第二大股東。