沃爾瑪美團達成戰略合作 內地店全線接入配送服務

美團副總裁、閃購事業部負責人肖昆表示，這是全渠道零售企業和科技零售企業巨頭的一次全面、多元化生態合作，集團使命是「幫大家吃得更好，生活更好」，兩家企業對用戶創造價值高度一致，將持續把最好商品和服務交付消費者。

沃爾瑪中國稱，加速全渠道轉型，是其門店變革的重要戰略舉措之一。目前，沃爾瑪中國電商業務佔比已接近一半，正在公私域並行發展，並且以健康、可持續的方式高速發展。

沃爾瑪門店首席採購官祝駿表示，與美團的戰略合作，不僅是和美團閃購的合作，同時也是和美團生態體系的全面合作，其中包含了倉店模式的探索、履約配送服務的升級，以及線上線下場景一體化的打磨和突破，進一步發揮美團生態對於消費者和沃爾瑪的積極作用。