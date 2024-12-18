遠洋債權人小組擬提替代方案
陷困內房企業債務重組一波三折。內媒報道，遠洋集團(03377)境外債務重組爆發爭端，一些債權人正努力獲取小組之外債權人的支持，阻撓重組方案，務求為全體債權人爭取收回更多本金和更有利條款。
據了解，遠洋境外債權人小組早前召開電話會議，並稱已制訂替代方案，以及呼籲債權人書面支持。其法律顧問──年利達介紹，方案旨在股東和債權人之間達成更公平的對價分配，「可實際操作且更公平」。此外，遠洋與大股東中國人壽(02628)簽署過的若干支持文件被小組重點質疑。
如是者，遠洋無法通過「不會陷入更差境地」測試，法院不得使用跨組別強行通過權來批准遠洋拋出的重組計劃。法院強行通過前必須確信如果重組計劃獲批，反對組別中任何成員的情況都不會比在相關替代方案下更差。
據悉，年利達本月已向英國法院提交反對重組計劃證據，而遠洋本周五會向英國法院提交證據反駁，明年1月15至17日有為期3天的核准聆訊，屆時法官將完成審議和判決是否批准遠洋的方案。
世茂重組協議獲80%支持
國營的越秀地產(00123)再獲銀行開水喉，周二再簽一份融資協議，獲12億港元或等值人民幣的定期貸款融資，為期18個月。
跟遠洋、世茂一同賣產求存的萬科企業(02202)時隔4年再於廣州投地，並以28.8億元（人民幣‧下同）投得廣州南站核心商務區3塊地皮，「麵粉價」每方米約1.1萬至1.3萬元，扣除若干成本後，預計每方米售約2.6萬元，規劃總建築面積約23.4萬方米。
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