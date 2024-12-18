美傳對華舊款晶片展開貿易調查

美國針對中國科技的措施不絕於耳。最新有消息指，美國政府正準備對中國生產的舊型號晶片展開貿易調查，其目的可能是為了減少依賴這類日益增長的產品，或者審視潛在的國家安全威脅。據報拜登政府可能會在未來幾周內啟動調查，但相信至少需要6個月才能得出結論。

分析指，此次調查最終可能導致對某些中國晶片及其產品徵收關稅、實施進口禁令或其他行動，但最終採取哪種方案將交由即將上任的特朗普政府決定。

鎧俠上市估值大縮水 基於國家安全考量，美國政府已經限制中國獲得最先進半導體及生產設備，但中國一直以來都能夠如常生產技術含量較低的舊型晶片。這些晶片部分亦輸往美國用於智能手機、汽車、洗碗機和武器以及美國電訊網絡設備等大量產品中。

由於中美科技戰持續，加上特朗普政府的貿易政策未明，就連日本的半導體公司也多少受到牽連。日本存儲晶片製造商鎧俠（Kioxia）正在當地謀劃上市，預計通過首次公開招股（IPO）籌資約8億美元（約62.4億港元）。不過，該公司估值僅約51億美元（約397.8億港元），這與2018年貝恩資本（Bain Capital）牽頭的財團由東芝（Toshiba）手中收購該公司時給出的180億美元估值相去甚遠。

鎧俠之前宣布其IPO定價為每股1,455日圓，這一價格位於其初步定價範圍1,390至1,520日圓的中間位置。除業務基本面外，許多投資者仍對買入日本半導體相關股票持謹慎態度，因為特朗普政府有可能干擾全球貿易，並進一步升級對中國半導體市場的打擊，而不少日本半導體公司在內地有生產基地，或者一定程度上要依賴內地市場收入。