穆迪料經濟穩低息利明年資金流

國際信貸評級機構穆迪預期，貿易保護主義抬頭及地緣政治衝突加劇，或威脅全球經濟增長，但寬鬆貨幣政策及大宗商品價格有支持，將支持二十國集團（G20）經濟體表現，而在經濟增長穩定及低息環境下，將有利明年全球資金流及信貸情況，但補充在地緣政治、社會動盪及嚴格控制預算下，生活水平將難以提升。

資管公司看好成熟市場 環球資產管理公司安本亦指出，對美國和成熟市場股票，以及部分新興市場持正面看法，隨着特朗普2.0到來，屆時新政策對經濟和市場的影響都可能遠超預期。該企對已成熟市場股票看法趨向更正面，料聯儲局明年只會減息3次，政策利率料維持在3.5至3.75厘的較高水平。

至於新興市場，安本持適度樂觀看法，預計中國將出台更多刺激措施，並已在某些新興市場中發現可以從全球化模式轉變中受惠的機會。

雖然美元轉強和全球貿易不確定性可能會對新興市場債券構成不利影響，但相信在不斷變化的全球化模式中，新興市場可能會成為贏家，特別是在拉丁美洲高收益國家中仍有一些選擇性的投資機會。

另諮詢顧問公司Teneo一項最新調查顯示，全球大企業行政總裁（CEO）與近幾年相比，對明年經濟更為樂觀。部分原因是CEO們預期特朗普重返白宮後會有較低的公司稅率、更寬鬆的法規，將有助公司營運。Teneo訪問了300多位上市公司CEO，77%受訪者預期明年上半年的全球經濟會改善。去年類似的調查中，比例僅45%。