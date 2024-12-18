美明年估降息兩次共半厘

本周減0.25厘成共識 專家料通脹頑固 美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場幾乎一致認定當局會減息0.25厘，並且暗示在明年放緩減息步伐。巴克萊銀行更估計，聯儲局明年只會減息兩次，分別在3月和6月，每次減幅0.25厘，原因是到了明年下半年，在進口關稅提高和實施更嚴格的移民管控措施下，預計作為通脹指標的核心個人消費開支（PCE）物價指數將再次反彈。觀乎投資界看法，似乎愈來愈多專家都同意明年只會減息半厘的預測。

儘管巴克萊對未來減息路徑的預測偏向「鷹派」，但該行經濟學家Marc Giannoni在報告指出，這次議息會議後公布的「點陣圖」中，聯儲局官員可能仍會預計明年減息3次，並上調經濟增長和通脹預測，以及降低失業率預測。

財政貿易政策未明朗 「點陣圖」集合了聯儲局官員對未來經濟的預測，而市場一般以此作為當局政策走向的基準路線。惟要留意的是，包括聯儲局主席鮑威爾在內的各位官員，過去經常錯估利率走勢，因此「點陣圖」幾乎每次發布時都會有重大修正。

DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指出，近期的經濟數據好壞參半，雖然勞動力市場看似於波動中趨於疲軟，但通脹仍然表現頑固；預計聯儲局在12月會議後將放慢降息步伐。他已將2025年底前的減息預測從5次下調至3次（包括本周的一次）。

Scherrmann提到，未來財政和貿易政策仍是主要的未知因素，雖然鮑威爾明確表示不要過度假設或預期政策變化，但他認為至少應該將延長《減稅與就業法案》條款納入未來展望考量。因為與其他政策提案（如減稅、關稅或移民）不同，國會議員似乎在延長現有刺激措施方面達成了一定的共識。因此，家庭和企業可能會預期國內需求將更加強勁，因此可能增加招聘或維持現有消費。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci同樣估計，明年將減息0.5厘，並指「此預期已完全反映在市場定價中，並得到市場充分理解」。她補充，目前風險在於假如經濟保持穩健，通脹降溫進程停滯，或明年第一季度價格壓力加劇，聯儲局可能在更長時間內維持利率不變。雖然這不是基本預測，但這種情況比起聯儲局明年大幅減息的機率更高。

美零售勝預期 道指低開 股市方面，美股3大指數周二早段受壓，道指曾下跌276點，報43,441點；標指跌31點，報6,042點；以科技股為主的納指跌130點，報20,043點。

最新數據顯示，美國11月零售銷售按月增長0.7%，高於市場預期的增0.5%；撇除汽車及汽油後的核心零售銷售增幅為0.2%，預期為升0.4%。另外，11月工業產出按月跌0.1%，差過預期。

投資界預期美減息步伐放緩 美國10年期債息走勢