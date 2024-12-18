佑駕創新首日孖展輕微超購
新股趕尾班車！內地智能駕駛公司佑駕創新(02431)昨日起招股，每手200股，入場費4,080.75元，預期本月27日掛牌。首日認購反應不俗，綜合券商數據，其孖展認購已超購逾0.6倍。
該公司將於周五「截飛」，每股招股價介乎17至20.2元，是次發行3,919萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%；集資最多約7.91億元，並引入股權投資公司康成亨國際投資及地平線機器人(09660)為基礎投資者，分別認購約5.28億元及1,165.86萬元等值股份。若以集資上限計，佔發行規模約68.2%。
健康之路籌逾兩億
今日起加入招股行列的內地數碼健康醫療服務平台健康之路(02587)，每股招股價介乎7.8至8.8元，發行2,500萬股集資最多2.2億元；每手500股，入場費4,444.38元，下周一截止認購，預期本月30日掛牌。今次引入橫琴粵澳深度合作區產業投資基金為基礎投資者，認購9,500萬元人民幣（約1.02億港元），以集資上限計，佔46.31%。
健康之路主席兼行政總裁張萬能表示，內地互聯網醫療行業市場的「天花板很高」，而且業務廣泛，包括醫療服務、藥物銷售、健康管理等，雖然市場上有不同的醫療平台，但各有其優勢，認為市場競爭不算激烈，公司未來會持續加強實體醫療服務。
至於今日截止認購的協作機械人生產商越疆(02432)，其孖展最終錄逾3.6倍超購。
另計劃在倫敦證券交易所上市的中國快速時尚電商SHEIN，消息指正向英國監管當局申請豁免發售至少一成股份的要求，若獲批准，將是英國首家公眾持股量少於一成的公司。
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