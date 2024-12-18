佑駕創新首日孖展輕微超購

健康之路主席兼行政總裁張萬能表示，內地互聯網醫療行業市場的「天花板很高」，而且業務廣泛，包括醫療服務、藥物銷售、健康管理等，雖然市場上有不同的醫療平台，但各有其優勢，認為市場競爭不算激烈，公司未來會持續加強實體醫療服務。