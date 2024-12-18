港股最低上落價位減達60%

最低上落價位是在交易所買賣的證券最小價格變動單位，決定交易容許的最小買賣價差，而下調最低上落價位有機會令每單交易分拆成多宗較細的交易。同時，將修訂買賣盤輸入限價及對相關股票期權合約的莊家責任作出臨時調整，務求便利投資者在價差收窄後可以更靈活下單交易。

研修訂股份交收費用 為確保收窄買賣上落價位的措施順利落實，及令市場的交易成本與現時維持相若，港交所計劃修訂股份交收收費結構，取消現行的最低及最高股份交收收費限額，並調整收費率，新的收費結構將更為公平、清晰，亦確保市場整體開支不會因而增加。香港證監會正審視有關新安排，其他詳情在獲監管機構批准後將適時公布。

恒指跌3日 北水撈貨 香港證券及期貨專業總會支持方案分階段落實，認為有助提升市場流動性、降低交易成本，並改善市場的整體效率，惟不贊成採用多價位表模式，相信會增加市場的複雜性和營運成本，建議將買賣盤輸入的限價，由目前的上下限24個價位，擴闊至48個。

市況方面，在美國議息前，市場觀氣氛轉濃，港股昨日表現反覆向下，恒生指數低開117點，一度拗腰升135點，但逼近兩萬點關有阻力，最終收市報19,700點，挫95點，失守20天線並連跌第3個交易日；國企指數跌27點或0.38%，報7,105點；科技指數跌25點或0.58%，報4,389點。大市成交縮至1,319.89億元，南下「北水」轉淨流入79億元。

不過，港交所逆市升1%，收報300.6元。投行摩根士丹利將其評級上調至「與大市同步」，目標價上調至310元。高盛亦維持港交所「買入」評級，目標價395元。

適用證券的價位表變動