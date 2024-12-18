合和酒店回本期料12年

2019年私有化成功的合和實業（退市前編號︰00054）一直保持低調，但隨着由籌備至建造經年的合和酒店落成試業後，主席胡應湘昨日罕有現身，笑言做酒店利潤不高，並期望房價要豐儉由人，故此連同地價150億元的新酒店預計要11至12年才能回本。隨着集團區內南固臺項目兩年後完工，集團在灣仔王國的最後一塊拼圖完成，他本人亦會正式退休，合和將會由建築業轉型至收租業。

雖然回本期長，但胡表示，無計劃將公司或酒店上市集資，因為5年前私有化時其實「各方都開心」：股東以溢價售股、銀行收到費用，「我哋私有化咗，個程序簡單咗，我做起上嚟又開心」。其中，集團在私有化之後出售了一些資產，現時資金流穩定，負債比率約20%。

至於合和實業為何一直深耕灣仔區，胡解釋，家族自「阿爺嗰代嚟香港」，自己在灣仔出生，是「老老實實的灣仔街坊」；又認為「灣仔是香港的中心」，集團在區內植根逾40年，併合多個地盤，協助改善區內交通。其中，合和大廈電梯每日早上6時開放予公眾往返堅尼地道和皇后大道東已成區內的傳統，是多年前附近一間學校的校長要求，來方便莘莘學子上學。

而合和酒店是他50多年職業生涯做得最辛苦，但又最有成就感的項目之一，是集團在區內第7個項目。酒店有逾一千個房間，擁有多個大型會議或婚宴場地。胡期望酒店其中一個業務朝會議展覽發展，試業至今已舉辦至少3場大型活動，承諾來年會有更多會展活動，並相信深圳剛恢復一簽多行，未來會有愈來愈多旅客來香港。

胡應湘：北都有需要 對於香港住宅樓市，他謂自己沒有沾手這個市場很多年，所以不宜評論；又說以自己目前89歲的高齡，不會參加北部都會區的發展。但就認為北部都會區計劃「長遠一定有需要，香港唔能夠停滯不前，因為人口增加係必然」。

對於集團的傳承，其妻兼集團董事郭秀萍表示，肯定會承傳下去，但「到依家都未定實」。至於其兒子胡文新會否接班，胡應湘只以「人各有志」來回應。