歐美CEO對華信心悲觀

跨國外資企業在內地的經營環境顯著轉差！由美國諮商會（Conference Board）編纂的半年一度「中國版CEO（行政總裁）信心指數」，最新跌穿50的「樂觀/悲觀分界線」，為疫情結束後首次。

僅32%預期經營改善 上述調查的對象絕大多數都是歐美企業在華業務的CEO。具體而言，上述的CEO指數最新僅報49點，比6個月前低7點，如果對比去年上半年即剛剛解封、大家還在憧憬疫後經濟反彈時的72點，可謂差天共地。

調查又顯示，41%受訪CEO坦言經營狀況比6個月前差，比率較半年前跳升18個百分點，而覺得未來6個月有好轉的受訪者比率則由52%急跌至32%，並有32%受訪CEO預期身處行業的狀況會變得更壞，比半年前高一倍。

對內地經濟來講更「大鑊」的是，預期未來6個月能加薪的受訪CEO比率由55%跌至29%，更有38%預期未來半年要裁減人手。

對此，諮商會中國中心負責人Alferdo Montufar-Helu直言，CEO們長遠仍相對樂觀，但跨國企業目前在華經營「極為艱難」，首要原因固然是中國經濟增長放緩，同時消費者對售價很敏感，追求大幅折扣且推遲「扑槌」。雪上加霜的是，中國本土的對手「不但應對市場轉變更靈活，也更敢減價搶佔市場份額」。

事實上，儘管53%受訪CEO視「地緣政治緊張」為影響在華業務的風險，比率低於經濟放緩（76%）和競爭壓力（59%）。