大行觀點：部署債券抗不明朗風險

即將邁向2025年，雖然年份更替，但市場背後的驅動力將保持不變，經濟基本面的演變以及政策變化對其影響仍將是關鍵所在。毫無疑問，即將上任的特朗普政府實施的改革將對市場產生深遠影響，但同樣值得關注的是歐洲、英國和中國的財政政策計劃將在塑造整體經濟周期，並在各國央行策略方面也將扮演重要角色。

這些因素可能會為固定收益市場營造有利環境，該類資產將同時受惠於更廣泛的經濟趨勢和較高的收益率起點。固定收益如今在投資組合中的地位，不僅源於其具吸引力的收益潛力，還因其具備資本增值空間。相對於市場中更具周期性的資產類別，固定收益能發揮分散風險的作用。

先回顧今年美國大選前的當地經濟情況。經濟增長強勁，通脹有所改善，勞動力市場接近平衡。經濟回復均衡狀態，人們熱議的「軟着陸」及通脹壓力緩解的情景正在實現。2025年的關鍵問題是：這種勢頭能否持續？

美經濟「不着陸」升溫 隨着新一年臨近，政策的不確定性仍然很高。美國政治議程上的關鍵議題，包括更嚴格的移民管控、更寬鬆的財政政策、減少對企業監管，以及對國際商品徵收關稅，都顯示風險正在上升。這些因素或會阻礙核心通脹改善，並可能導致美國聯儲局比預期更早地停止寬鬆貨幣政策。換句話說，經濟「不着陸」風險上升，即通脹居高不下，利率可能需要在更長時間內保持較高水平。

特朗普政府對經濟增長的潛在影響尚不明確。其中減少監管和加強財政影響等措施可能促進增長，這些措施包括對基礎建設、教育及醫療保健等關鍵領域進行更明智的投資，以刺激經濟增長、創造就業機會，並確保公帑為公民帶來最大利益。然而，若實施更嚴格的移民政策導致勞工短缺，或因更高關稅引發環球貿易的嚴重干擾，則可能對增長產生負面影響。這些不同政策的推行步伐、規模和次序將在引導市場方向方面發揮關鍵作用。

儘管美國政府政策的潛在增長和通脹推動力提高對經濟「不着陸」風險的預期，但債券估值改善為這些風險提供更強的緩衝。

助加強投資組合韌性 新年伊始，美國10年期國債名義孳息率或將超過4厘，而實際孳息率（扣除通脹後）可能高於兩厘，這是自2008年環球金融危機以來未曾見過那麼具吸引力的收益水平。此外，在較低通脹水平下，債券的多元化優勢將會加強，從而更有效對沖周期性資產的弱勢。與另類資產相比，債券也顯得較為便宜，目前的收益率高於標普500指數預期盈利收益率。在這些變化下，債券可以在投資組合中發揮雙重作用：既能提供收入來源，又加強多元化投資組合的韌性。

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