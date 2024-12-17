宏觀剖析：全球貨幣政策牽動2025投資

近日港股走勢明顯受到「後中央經濟工作會議」所影響，在一輪憧憬過後，投機者失望離場，恒生指數持續回落。樂觀地看，恒指昨日收市價仍然比政治局會議新聞發布會後為高，這個「溢價」代表市場仍然存在「憧憬」，投機者悲觀離場，但投資者應該持有希望。

另一方面，12月快要完結，投資市場將就2025年作投資部署，而本周是「超級央行周」，全球極為罕見地有多達25家央行將在同一周議息，這些央行所在經濟體的體量差不多佔了全球經濟的五分之二。

聯儲減息路徑備受關注 由於上周加拿大央行及多家歐系央行已率先揭開年底減息大潮的序幕，市場更關注各國發達國家及新興市場的貨幣政策走向，其中，美國聯儲局、英倫銀行和日本央行有可能有着完全不同的路徑考量，全球資金走向或因此有極大的不確定性。

美國經過最新的非農及通脹數據洗禮後，最新利率期貨市場預計，聯儲局在本周會議上減息0.25厘機率高達93%。不過，由於近期美國經濟數據轉強，令聯儲局在明年初或暫停減息，因此聯儲局主席鮑威爾在會後新聞發布會上講話和最新的利率點陣圖預測，將顯得至關重要。

新興市場方面，巴西央行已連續加息多次，而且加息步伐愈來愈大，但其一些鄰國目前依然處於寬鬆周期中。本周智利、墨西哥，以及哥倫比亞這3國央行均有望減息。最後，在全球整體寬鬆浪潮的席捲下，也有一些央行正在逆流而行，這些為數不多的央行目前正處於緊縮周期之中。

此外，日本央行無疑是除聯儲局外的最大焦點。當然從目前的市場預期看，日央行留待明年初採取進一步緊縮行動的概率似乎更大。市場認為，日央行不太可能在本周會議上加息，除非存在日圓大幅貶值的風險，從而推高進口價格。在12月的會議召開之際，人們愈來愈擔心，隨着美國候任總統特朗普承諾提高關稅，日本企業尤其是出口商的盈利能力將會惡化。

日圓波動或掀金融震盪 眾所周知，日圓走勢一度牽動全球金融市場，而日央行過去曾作出令市場驚訝的言論及決定，所以不得不提防。另外，比日央行更急於加息的是俄羅斯央行，近期盧布持續下跌，有大幅貶值壓力，市場認為將在本周再度大幅加息，預期會大幅上調最多兩厘，指標利率或達到創紀錄的23厘。

總括而言，貨幣政策是金融市場最重要的一部分，也是2025年的投資指南。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）