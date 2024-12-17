新盤概況：凱和山近賣清 豪客捧場

是次銷售錄得「西餅客」入市，有買家斥資2,405萬元大手購入6伙，均為第3座的一房單位，可享開揚山景。當中，成交價最高為3座18樓K室，實用面積384方呎，以414.8萬元售出，呎價約10,802元。據悉，買家購入該批單位作投資。

料加推具提價空間 路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，不排除短期內加推單位，預計未來新推單位的價格有上調空間。對於近期市場的利好消息不斷，政府放寬按揭成數，加上當前利率下降，料明年利率將持續向下，使「買平過租」的情況重臨，有助市民入市。

項目全盤提供693伙單位，累售約212伙。項目昨日發售單位涵蓋開放式至兩房戶，扣減26%折扣及回贈後，折實價約248萬至約565萬元，折實呎價7,998至9,943元，折實平均呎價約9,175元，較去年9月首批低約17%。