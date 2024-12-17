未補價買賣：公居屋半月交投暫錄3宗跌25%

臨近年底，未補價第二市場交投同樣放緩，據香港房屋委員會資料，12月同類市場公屋及居屋暫錄3宗成交，按月再少一宗或25%，同期計已連跌兩個月。

該會資料顯示，11月全月該類物業暫錄301宗成交，與10月全月錄289宗相比，按月增加約4.2%，連漲兩個月。沙田公屋再錄低於「一球」買賣，為博康邨低層單位，實用面積約277方呎，上月以98萬元轉手，呎價約3,538元。

康山三房呎價不足萬元 居屋王鰂魚涌康山花園，續現每方呎價低於一萬元買賣。市場消息透露，屋苑1座低層單位，實用面積約592方呎，三房間隔，剛以第二市場價560萬元轉手，呎價約9,459元。該盤樓層較高的同面積三房戶，本月初成交價約600萬元。

業主減價出貨。世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園6座高層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價市場叫價525萬元，放盤約一個月，終獲綠表客以496.8萬元購入，累減28.2萬元，呎價約10,264元。