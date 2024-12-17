工商舖市況：荃灣工廈售4336萬 9年蝕6.6%

整體樓市疲弱，工廈物業市場仍不能幸免。荃灣工廈TML廣場有大單位買入約9年，仍要損手離場，成交呎價只有約5,600元。

上述為該工廈高層C室，面積約7,743方呎，以約4,336萬元登記售出。資料顯示，該單位原業主於2015年以約4,805萬元連一個車位買入，而該車位於今年先以約150萬元沽出，連同工廈單位成交價計，帳面仍損失約319萬元或約6.6%。

銅鑼灣地舖損手價放售 市場消息透露，屯門鄉事會路THE PARKVILLE一個單號地舖，有投資者買入後相隔僅約4個月再轉售，隨即升值約34%。該舖面積約415方呎，於今年以1,030萬元買入，並已完成交易，最新以約1,380萬元易手，升值約350萬元。物業仍連租約，以月租約5.25萬元租予菜檔，現時租金回報率約4.6厘。

4大零售核心區的銅鑼灣地舖罕現舖位蝕價放盤。美聯旺舖伍賢明稱，代理放售摩頓臺1至1B號豐景大廈地下8號舖，建築面積約300方呎，現已交吉，業主意向售價約950萬元，平均呎價約3.17萬元。市場資料顯示，上述放售舖位2022年成交價約1,200萬元，最新放盤價低約250萬元或約20.8%。另外，中原（工商舖）代理招租同區永光中心6層餐飲樓層及3層零售樓層，呎租僅約41元起，入場月租約8.3萬元。