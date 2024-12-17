港島鐵路盤插水

鰂魚涌一房280萬沽 筲箕灣中心蝕112萬 本港二手樓價跌勢持續，即使港島鐵路沿線私樓單位，做價已跌至兩百至三百萬元水平。鰂魚涌太明樓一房單位，放盤不足3日，減價至280萬元成交，料屬項目約13年新低價。筲箕灣中心連裝修原則兩房戶僅售388萬元，原業主持貨約3年，帳面蝕22.4%。

中原楊文傑表示，上述太明樓高層A室，實用面積約408方呎，屬遺產貨，叫價300萬元，減價20萬元，即獲用家承接，呎價約6,863元。資料顯示，該廈2011年中最低曾錄219萬元登記成交，其後做價一直未見低於「3球」，直至今年9月再現一宗290萬元登記個案。

屋苑式住宅做價跌至「3字頭」。該行黎百祥指，筲箕灣中心C座中層B室，實用面積約304方呎，準買家見屋苑已完成大廈維修，決定加快入市，呎價約12,763元。上址於2021年的購入價達500萬元，原業主帳面蝕112萬元。

荃德花園兩房4年輸三成 事實上，新界上車盤近日都爆蝕讓潮。利嘉閣許喜龍稱，荃灣荃德花園B座中層H室兩房戶，實用面積約306方呎，叫價349萬元，議價後以328萬元售出，低市價約6%，呎價約10,719元，原業主2020年購入，約4年樓價帳面下跌約30.2%。

中原吳嘉權表示，大圍金獅花園1期F座中層2室，實用面積約260方呎，減價23萬元，上車客以275萬元成交，呎價約10,577元，原業主持貨約8年，帳面蝕約42萬元，貶值約13.2%。

NOVO LAND 1A期傳貶12% 屯門兆康NOVO LAND本月內連錄兩宗損手個案。市場消息透露，包括1A期Elverum的1座中低層H室，實用面積約234方呎，市傳以310萬元成交，呎價約13,248元，較2022年購入帳面低約12.5%。

換樓需求薄弱，市區中價屋苑做價低迷。中原袁顯岸稱，紅磡海濱南岸2座中層A室兩房戶，成交價649萬元，呎價約15,023元，約4年帳蝕171萬元。該行許永生指，荔枝角盈暉臺2座高層H室兩房戶，減至628萬元易手，呎價約14,338元，4年多帳貶約16.8%。此外，資料顯示，將軍澳海翩滙一幢雙號洋房以5,200萬元登記轉手，逾4年帳面貶值約19.3%。

二手市場最新細價樓成交個案