簡訊一覽
●香港交易所(00388)宣布，旗下的香港場外結算公司將由下月13日起，接受境外投資者使用債券通持倉中的在岸國債和政策性金融債作為「北向互換通」的抵押品。新增的合資格抵押品可用於支付「北向互換通」交易的初始保證金，截至上月底，共有71家境外機構參與「北向互換通」，上月互換通日均成交額達182億元（人民幣‧下同），較去年5月的約30億元大增。
●南方航空(01055)11月客運運力投入按年升7.18%，客座率84.81%，按年升5.88個百分點；貨運運力投入升1.98%，貨郵載運率55.74%，按年升2.96個百分點。
●東方航空(00670)11月客運運力投入按年升9.19%，達2019年同期的103.21%；客座率為84.33%，按年升8.14個百分點，比2019年同期升4.19個百分點；同月貨郵周轉量按年升12.33%，達到2019年同期的105.3%。
●滔搏(06110)於2024/25財政年度第三季度零售及批發業務之總銷售金額按年錄得中單位數下跌；截至11月底直營門店毛銷售面積按季減少2.1%，按年減少4.4%。
●達力普控股(01921)子公司達力普石油專用管通過沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）的技術、質量、管理體系審核、實地驗廠、產品驗證等程序，獲得批准納入該公司電子市場供應商數據庫。
●國際評級機構標準普爾表示，確認領展房產基金(00823)「A」級評級，評級展望「穩定」，並確認其對領展「A」級長期發行人信用評級，另確認中期票據計劃擔保的優先無抵押票據「A」級長期發行評級。報告預期，領展香港零售商場未來12至24個月的到期租約將下跌約5%，出租率將維持在96至97%的水平；截至9月港零售商場佔其資產組合約51.6%。
●樓市價崩，手上多個重建項目在在需財，市區重建局亦要諗計撲水。市場消息指，市建局將簽訂一筆130億元的5年期銀團貸款，利率按照香港銀行同業拆息（HIBOR）加68點子，若計及該局8月宣布成功發行3筆合共120億元的債券，意味該局總貸款額可能增至250億元。
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