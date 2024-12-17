●樓市價崩，手上多個重建項目在在需財，市區重建局亦要諗計撲水。市場消息指，市建局將簽訂一筆130億元的5年期銀團貸款，利率按照香港銀行同業拆息（HIBOR）加68點子，若計及該局8月宣布成功發行3筆合共120億元的債券，意味該局總貸款額可能增至250億元。