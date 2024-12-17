星新盤銷售量 創近一年最多

新加坡住房銷售再度升上逾10年高位。外媒引述當地市區重建局（Urban Redevelopment Authority）數據，開發商11月售出2,557套新私人住宅，按年升2.26倍，按月亦漲約2.46倍；銷售量超過今年上半年總和，也是2013年3月以來單月新高。

新加坡早前公布今年第三季私人樓價按季下降11%，是5個季度以來首見下跌，反映當局調控措施及利率高企的影響，沒料到上月市場氣氛再回暖。新加坡當局一直增加住宅土地，當地市建局早前指，明年上半年將提供約8,505伙住宅，較今年下半年8,140伙增加4.48%，其中包括5,030伙私人住宅。

估政府再出手遏樓市 近年新加坡採取多輪措施來抑制房地產價格，包括去年對大多數外國人提高印花稅。如今房地產市場再度升溫，引發了政府進一步抑制房地產市場的預期。

巴克萊分析師本月表示，如果新加坡政府未能抑制置業行為，可能會採取更「積極」的房地產限制措施。花旗集團則料，星洲樓市價格下跌走勢將出現逆轉，可能加劇政策風險。