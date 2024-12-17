美服務業PMI逾3年最強 納指創新高

美國12月標普全球採購經理指數（PMI）走勢分歧，其中製造業PMI報48.3，差過市場預期的49.5，為連續6個月處於50以下的收縮區間；而服務業PMI則報58.5，遠勝市場預期，兼創下逾3年來新高。美股3大指數周一早段缺乏方向，道指曾升13點，報43,841點；標指升20點，報6,071點；納指升159點，報20,086點。

軟銀4年在美投資7800億 日本財團軟銀（Softbank Group）創始人孫正義據報此前與候任美國總統特朗普會面，軟銀計劃在未來4年向美國投資合計1,000億美元（約7,800億港元）於人工智能（AI）等新興科技領域，預料將會創造10萬個就業機會。

投資者焦點仍集中在聯儲局本周的議息結果，反映利率期貨的芝商所FedWatch工具顯示，本周減息0.25厘的機率仍高達97.1%，但當局即將發表對經濟及利率走勢前瞻的點陣圖，可能修正對明年減息幅度的預測，特別是考慮到通脹壓力似乎仍然頑固。

標指下年走勢看法分歧 外媒引述Stifel首席投資策略師Barry Bannister預計，至明年底，美股將低於現水平，主要是經濟增長放緩，黏性通脹促使聯儲局將利率維持在高水平，這是股市反彈最終回調的關鍵催化劑。他又預計，標指明年將以5,000點收結，較現水平低逾17%。

Fundstrat研究部主管Tom Lee則預計，標指將在明年中升至7,000點，然後跌至6,600點，並指環境似乎不利於股市持續爆升，故更屬意防禦力強的行業；又認為經濟增長放緩將有利「防禦價值型」板塊，包括醫療保健、公用事業和必需消費品等。