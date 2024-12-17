日製造業連縮6個月 服務業擴張

日圓持續貶值，對製造業及服務業活動的影響各走兩極。其中，日本12月製造業採購經理指數（PMI）連續6個月收縮，服務業PMI則加速擴張。日圓兌每美元昨在154水平爭持，折合每百日圓兌港元在5.04至5.07算上落。

標普全球及Au Jibun銀行聯合編製的日本製造業PMI顯示，12月PMI初值報49.5，高於11月終值49。分項指數中，企業投入通脹加速至4個月來最快，產出價格也飆升至7月以來最勁，凸顯企業持續承受成本壓力，同時製造業領域的商業信心跌至2022年5月以來新低。

相比下，日本服務業PMI持續欣欣向榮。12月初值報51.4，較11月終值50.5為強。不過，受訪企業指，勞動力短缺和成本上升導致他們信心下降，而投入成本上升也促使平均售價以8個月來最快的速度上漲。

南韓外幣存款跌足兩月 日本股市連跌兩日，日經平均指數昨收跌12點，報39,457點，東證指數（TOPIX）跌8點，報2,738點。

鄰國南韓方面，隨着南韓國會通過彈劾總統尹錫悅，首爾綜合指數（KOSPI）收跌5點或0.22%，報2,488點。財政部長崔尚木表示，在總統尹錫悅被彈劾後，近期戒嚴令帶來的不確定因素緩解，又保證會維持南韓經濟體系穩定，強調緊急應變機制運作順利。

另南韓央行數據顯示，由於企業對美元存款需求下降，11月外幣存款連續第二個月下跌。截至11月底，居民外幣存款餘額為984.3億美元，按月少5.4億美元。韓圜兌每美元昨在1,428至1,438爭持，折合每萬韓圜兌約54港元。