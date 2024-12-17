比特幣首越10.6萬美元 港相關ETF破頂

比特幣價格走勢

隨着「比特幣大戶」微策略（MicroStrategy）快將進身納斯達克100指數成分股，加上有指特朗普擬建立類似於石油儲備的比特幣戰略儲備，比特幣周一價格又創新高！加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣昨曾高見每枚106,488美元，日內升幅逾4%；以太幣則在4,000美元關上落，曾報3,957美元，升逾2%。

料明年衝上15萬關始見頂 統計指，比特幣截至周日（15日）止已經連升7周，創2021年以來最長升浪，今年至今升幅為1.5倍，而比特幣ETF在特朗普當選美國總統則錄得淨流入93億美元。不過，所謂「針無兩頭利」，有外媒引述CoinGlass數據顯示，在比特幣狂飆之下，最近24小時內全球共92,800人爆倉，涉及總額為3.1億美元。

MarketVector Indexes數碼資產研究與策略主任萊恩威伯指，比特幣明年有機會漲到15萬美元才見頂，惟此前或會反覆震盪，在雙位數跌幅之後再反彈。

至於特朗普家族旗下去中心化金融（DeFi）項目「世界自由金融」（World Liberty Financial，又稱WLFI）據報持續擴大投資版圖。鏈上數據監測平台Arkham最新資訊顯示，WLFI最近完成多筆交易，涉及ONDO、AAVE與ENA等多種代幣，總持倉價值已突破8,480萬美元。

另美國聯儲局議息在即，由於市場認為當局今次很大機會減息0.25厘，所以變相推高金價走勢，有60%受訪分析師認為本周金價將會上漲，17%則認為會下跌。現貨金昨升0.3%，每安士報2,656美元。

美打壓俄油或制裁中資銀行 油價方面，美國財長耶倫接受外媒訪問時表示美國正考慮對俄羅斯石油的「黑暗艦隊」實施進一步制裁，且不排除制裁中資銀行，從而減少俄羅斯石油收益及進入海外供應。耶倫又指，美國及其盟友可考慮向俄羅斯石油訂出的每桶60美元上限作出下調，財政部亦可在相關方面做出更多個別制裁油輪及東主行動。國際油價昨反覆向下，紐約期油及布蘭特期油跌1.46%及0.68%，每桶報70.24美元及73.99美元。