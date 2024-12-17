英明年經濟恐續收縮

面臨就業通脹打擊 企業信心兩年低 今年結束在即，歐洲經濟情況進一步惡化，企業恐怕「難過年關」。標普全球市場財智最新公布的12月採購經理指數（PMI）顯示，歐元區及英國的製造業仍深陷衰退之中，加上前瞻指標預示通脹可能會反彈，為接下來的貨幣政策走向增加了不明朗因素。專家更警告，英國面臨經濟增長停滯、就業萎縮，以及通脹反彈的三重打擊，企業信心已經跌至兩年來最低，明年經濟有下行風險。

英國12月製造業PMI初值報47.3，差過市場預期的48.5，已經是連續3個月處於50以下的萎縮區間，並且數據每月下滑。儘管服務業PMI達到51.4，表現好過預期，抵銷製造業的頹勢，但綜合PMI仍然只有50.5，略遜於市場預估的數值。

倫交所爆退市潮 88企出走 標普全球市場財智首席商業經濟學家Chris Williamson表示，英國企業在PMI調查中反映了3大不利消息，包括經濟增長動力已經消失，因為「企業和家庭對工黨政府的消極言論和政策反應不佳」；企業因國民保險（National Insurance）供款增加，大幅縮減招聘規模；企業信心已降至兩年來最低點，因為大多數公司在評估銷售前景惡化的同時，也面臨成本上升壓力。

他更指出，雖然PMI整體數字僅反映經濟在第四季度基本上停滯不前，但由於企業信心的喪失和就業情況轉差，暗示明年「可能會有更糟的情況」。英倫銀行可能會對減息持謹慎態度，因為通脹有重新抬頭的迹象，這亦進一步增加明年經濟下行風險。

提及英國，倫敦作為國際金融中心的吸引力下降，上市公司以2008年來最快的速度離開。據統計，今年有88間倫交所上市公司退市或將第一上市轉移至其他市場，但新上市公司僅得18間，流失的公司通常都轉移至紐約證券交易所。

另外，英國最大樓宇放盤網站Rightmove剛公布最新統計，12月住宅叫價指數按月下跌1.7%，較11月跌1.4%有所擴大，但該公司的報告指出這為年尾正常的現象，本月該指數按年升1.4%。12月住宅成交量指數按年升22%，新買家需求指數升13%，反映樓市活動增加，主因各人都希望趕在明年4月1日新印花稅安排生效前買樓。同期，兩房或以下的單位新放盤就增加了20%。

德法不穩 歐製造業景氣差 至於歐元區方面，12月製造業PMI亦只有45.2，差過市場預期，所幸服務業PMI重返擴張區間，達到51.4，但綜合PMI依然在49.5的萎縮區間之中。漢堡商業銀行（HCOB）首席經濟學家Cyrus de la Rubia指出︰「服務業產出反彈為整體經濟帶來一些可喜的提振。」惟他同時表示，製造業的情況仍然相當糟糕，12月的產出降幅比今年任何其他時候都更快，新增訂單也在減少。

作為歐元區兩大經濟體，德國和法國目前正處於政治上的不確定狀態中，使得在短期內難以實施必要的改革來再次促進增長，並加劇兩國經濟持續疲弱。

12月標普全球PMI初值 歐元區製造業PMI走勢