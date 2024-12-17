美團小象超市傳出海揀沙特
中國經濟增長速度放緩，加上內地市場競爭激烈，許多中企亦加快出海拓展海外新市場。有傳美團(03690)旗下「前置倉式」超市——小象超市即將在海外設分店，並選擇了沙特阿拉伯作為首個海外試點。目前當地已引入美團旗下外賣平台Keeta。
「前置倉」是指有別於傳統零售商戶把倉庫建設在偏遠地區的做法，而直接把倉庫建與分店一體化，每家分店都相當於一個小型的倉儲及配送中心，並且建立在距離消費者社區附近的地方。
內地傳媒引述消息指，小象超市出海項目組的成員主要從優選（社區團購）、快驢（針對餐飲企業供貨平台）、小象（自營即時零售業務）業務中抽調而來，其中產研團隊先行，已有上百人，業務團隊也已有數十人，「規模並不小，但前期階段做得很謹慎，保密度也很高」。
因應需求成本 首站棄港
新團隊由美團的「老將」劉薇負責，她此前先後擔任過快驢相關的業務、美團優選區域經營部以及到店事業群產品部等的負責人。
有趣的是，Keeta走出內地時，首站選擇香港作為試點，但今次小象超市卻繞過香港直接到中東地區，據報這是基於需求與成本的角度考慮，因香港的便利店密度高，且用戶對食品、雜貨的網購依賴程度低。
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