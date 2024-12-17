阿信屋母企半年轉蝕2864萬

該公司在業績公告更提到，香港節假日的銷售跌幅相對平日更為顯著。「若按時段分析，晚上8時後的消費更大幅減少。」若此說法準確，則說明此前政府斥巨資大搞「夜繽紛」，實際上對本地零售業無甚幫助。

CEC國際稱，其零售業務分部收益下跌趨勢大致跟隨本港整體零售市場同步，並無出現明顯「跑輸大市」的情況。換言之，其業務表現走下坡是全港零售業的寫照，並非個別例子。

成本升蠶食利潤 不敢加價 除了整體銷售收入下跌之外，市道低迷亦令到該公司不敢加價，利潤空間因為成本上升而遭到蠶食。期內，CEC零售業務分部毛利按年下跌8.91%；分部毛利率則為40.4%，較去年同期下降0.8個百分點，主要受到環球食品供應鏈持續緊張，糧食及其他食品之進口價於回顧期內時有波動所影響。管理層亦無奈地表示︰「在目前的市場環境及消費需求水平下，維持穩定的定價策略較為合適。」

另外，管理層提到期內港元利率高企、資本市場及樓市受到影響，抑制了本地消費意欲。連同電子元件製造業務在內，CEC國際的總收入為7.02億元，按年減少6.46%；不派中期股息。