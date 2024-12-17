滙豐澳洲遭監管起訴 涉未妥善處理可疑交易
澳洲證券及投資委員會（ASIC）向聯邦法院提出起訴，指滙豐控股(00005)的當地分支──滙豐澳洲內部欠缺適當監控，未能及時偵測及跟進可疑交易。事件發生在2020年1月至2024年8月期間，有950名客戶出現未經授權交易，懷疑帳戶被盜用，涉及2,300萬澳元損失，而約1,600萬澳元的不當交易是在2023年10月至2024年3月期間發生。
跟進投訴145天 落後標準
ASIC指控滙豐澳洲平均需要145天才處理被騙財客戶的投訴，大幅落後45天的標準要求，有關做法不可接受；認為滙豐澳洲缺乏足夠的控制措施來防止和檢測未經授權的支付，未能及時調查客戶報告的未經授權的交易，也沒有及時恢復銀行服務。
根據澳洲銀行業協會網站上的數據，截至今年9月的12個月內，澳洲報告了約26.5萬宗與銀行相關的詐騙案，期間損失約3.065億澳元。
ASIC認為，澳洲滙豐銀行存在系統性失誤，包括未有妥善作出控制以阻止有關交易發生，也未有及時調查事件及適時讓客戶帳戶重新活動。其聲明更指正為此尋求違規行為、罰款、不利宣傳令。外媒引述滙豐銀行發言人稱，正在考慮當局所提出的問題，並將繼續與ASIC進行建設性合作。
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