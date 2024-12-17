華電動車供電設備實施強制認證

回應市場對電動車電池安全性的關注，內地市場監管總局決定，對電動汽車供電設備實施強制性產品認證管理，自明年3月1日起開始受理認證委託；自2026年8月1日起，未獲得CCC認證書和認證標誌的電動汽車供電設備，不得出廠、銷售、進口或者其他經營活動中使用。

招證估車企下階段鬥智能化 此外，招商證券發表研究報告指，內地汽車業正推進電動化發展，當中技術與成本的競爭持續加劇，預期下階段將是汽車智能化的角力，而領先的車廠將以率先形成數據、訓練及銷量的正循環，並構建行業壁壘；預測汽車業明年銷售按年增3.1%，當中主要來自海外市場增長16%所帶動，而內地市場則預測輕微增長0.2%。

另一方面，內媒引述內地龍頭電池企業寧德時代近日的「致供應商合作夥伴的一封信」，表示願意提供資金支持，以加快電池材料和設備領域的技術創新；又提出從材料驗證推廣、合作業務支持、研發費用支持、預付款項支持和戰略合作多個維度，給出支持措施；願為供應商承擔部分研發成本，並為相關項目提供預付款，確保實現技術進步。此外，寧德還願意協助供應商開展認證工作，以加速新型電池材料的應用和生產，並助提升市場份額。

造車新勢力理想汽車被指旗下產品在行駛中出現在線升級（OTA），該企副總裁劉傑澄清，公司不會在行駛中進行OTA，並補充OTA升級條件需要同時滿足5個條件才會啟動，強調行駛中啟動OTA絕對不會發生。

招商證券對汽車股

最新評級