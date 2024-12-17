內房價跌幅縮 復甦路仍長

首11月賣地收入減22% 房產開發投資跌一成 內地11月份樓價跌幅收窄，主要得益於自9月底以來當局推出的一連串救經濟措施。荷蘭國際集團（ING）銀行根據國家統計局發布的70城樓價指數測算，11月新建商品房樓價按月跌0.2%，二手房價跌0.35%，分別是自去年6月和5月以來的最小的月度跌幅，也較高峰期跌9.6%和16.1%顯著緩和。不過，房地產開發投資跌逾一成，賣地收入冧逾兩成，都顯示內地樓市復甦之路仍然漫長。

單看新建商品房，11月在70城市中價格下跌的城市雖佔大比數，但持平或上漲的城市有21個，比例為年內最多。二手房則有12個城市價格持平或上漲。ING大中華區首席經濟師宋林在報告內表示，一如預期，價格從核心一、二線城市開始穩定，而低線城市的復甦需要一段時間，而且城市之間可能會表現得不均衡。

ING料明年樓價見底 他又指，樓價數據經已是連續第二個月改善，是房地產市場觸底反彈的正面信號，預計2025年樓價將見底，並以「L形」的形態開始復甦。

美資投行花旗則提到，近日內地政府就明年經濟工作舉行會議，傳遞繼續推動內房市場止跌回穩的信號，同時加大城市更新力度，充分釋放住屋和換樓升級的需求。

昨召開的國務院常務會議指出，要實行地方政府專案債券投向領域「負面清單」管理，允許用於土地儲備、支持收購存量商品房用作保障性住房，擴大用作項目資本金範圍。

日資投資銀行野村雖然同意新屋銷售量和總額回穩，均為去年5月以來首次轉為正增長，可是11月新屋動工量按年減26.8%，仍在10月的26.7%跌幅相若水平徘徊。此外，11月新屋竣工量從10月按年升20.1%轉為跌38.6%，或顯示內房貸款項目「白名單」雖擴大，但實際進展仍有限。

另外，首11個月國有土地使用權出讓收入3.26萬億元（人民幣‧下同），按年減22.4%。同期全國房地產開發投資9.36萬億元，按年降10.4%；其中，住宅投資7.11萬億元，降10.5%。ING報告展望房地產開發投資仍可能面臨一些障礙，因樓價尚未穩定，但住宅庫存仍相對較高，開發商心態依然謹慎。就近期政府推出的支持性措施，該行預計應該會在明年看到國有企業和地方政府購買待售房屋的步伐加快，這將有助於改善庫存狀況。

富力附屬清盤呈請延期 值得留意，內地財政首11月一般公共預算收入跌幅不足1%，單計11月，一般公共預算收入錄1.4萬億元，按年升11.01%，其中，非稅收入仍增四成，稅收收入增幅擴至5.3%，連升兩個月。

內地主要城市11月新建商品住宅價格指數