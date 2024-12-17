人幣創逾一年新低 A股3大指數齊受壓

在岸人民幣兌每美元昨晚曾報7.2951，較上周五跌逾百點子，再創逾13個月新低；中間價連跌3天，至近一周低位；而官方開出的人民幣中間價報7.1882，較上一個交易日下調6點子，是12月10日以來最低，較市場預測偏離近900點子。

市場人士認為，美國聯儲局今個星期大機會減息0.25厘，利率點陣圖或會調整，美元和美債收益率短期內或繼續上揚，加上中美負息差加劇，提振市場持有美元意欲。不過，中央持續強力過濾單邊貶值預期，離岸人民幣流動性不時收緊，相信人民幣短期跌勢可控。

人行單日淨回籠7440億 另一方面，中國人民銀行為對沖中期借貸便利（MLF）到期、稅期高峰等因素的影響，保持銀行體系流動性充裕，昨日進行7,531億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率維持在1.5厘，扣除昨日到期的逆回購後，單日淨投放7,060億元，計及約1.45萬億元MLF到期，單日在市場淨回籠7,440億元。

根據人行最近一段時間操作分析，MLF預計延至本月25日續做，市場關注MLF錯位續做情況。至於MLF未到期餘額暫時下降至約4.79萬億元。

受累上月經濟數據表現參差，A股3大指數下跌。滬綜指曾跌15點，低見3,376點，收市跌5點，報3,386點；深成指最多插177點，收市跌幅收窄至139點，報10,573點；創業板指數收市報2,201點，挫33點。滬深兩市成交縮減逾一成至1.7萬億元。

華證券從業員年減半成 內地近年為求市場健康發展，收緊市場監管，以致裁員、降薪消息不斷。據內媒統計，截至本月12日，內地證券業從業人員總數為33.2萬人，按年減少1.89萬人或5.28%，而券商薪資普遍下降，部分大砍兩成。

此外，人行行長潘功勝昨日會見香港金融管理局總裁余偉文及其率領的香港銀行公會代表團。國家外匯管理局則強調要穩步擴大金融市場制度型開放，支持中長期資本入市。