港股連跌兩日交投縮15% 券商仍唱好

內地上月經濟數據疲弱，本港股市反覆向下，恒生指數連跌第二個交易日，收報19,795點，全日成交按日縮減15.38%至1,341.44億元，南下「北水」亦轉淨流出3.86億元。不過，中資券商交銀國際看好後市，認為中央經濟工作會議後，將有一籃子政策持續落地，加上經濟基本面逐步復甦，A股及港股有望從前期的政策底部企穩，延續估值修復。

恒指昨日低開24點，早段一度轉升77點，並重上兩萬點關，惟無以為繼，及後最多挫245點，低見19,726點，收市跌175點。國企指數跌53點或0.75%，報7,132點；科技指數跌64點或1.44%，報4,414點。

交銀國際指出，產業政策強調創新驅動，相信「人工智能+」等方向，有望為市場帶來更清晰的投資主題，並確定結構性機會。

外資行紛港增兵吸北水 外資券商摩根大通則指，考慮到當局採取更積極的政策基調，以刺激消費，預期對銀行貸款組合有利，加上內地個人養老金計劃擴展，目前仍對金融市場前景審慎樂觀，近期的回調將是投資者增持高質量中資金融股的機會，同時預期減息環境下，市場將增加股票、基金及保險產品的資產配置。

隨着內地居民尋求多元化資產配置，外資私人銀行及財富管理機構正在香港增聘人手，以迎接內地資金的流入。當中，瑞銀希望在未來3到5年內將大中華區百萬富翁客戶管理的資產增加一倍，而新加坡銀行已將香港的員工人數增加30%，瑞士財富管理公司瑞士寶盛去年在招聘員工的同時，也將其在香港的辦公面積增加40%。