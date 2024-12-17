首11月固產投民間投資升幅再放慢

在中國經濟增長的3大引擎之中，11月份規模以上工業增加值按年增5.4%，略高於10月升幅，為唯一升幅擴大兼符合市場預期的指標，反觀首11個月累計的固定資產投資總額按年增速放緩至3.3%，為年內最慢增速，且再次遜於市場預期，即使扣除房地產開發投資，首11個月民間投資增長進一步減慢至6.2%。

國家統計局表示，工業生產穩中有升，其中，規模以上裝備製造業增7.6%，較10月加速一個百分點，對工業增加值增長的貢獻率接近50%。按月計，11月整體工業增加價值亦增0.46%，連升8個月。

出口撐工業效用或轉弱 荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟學家宋林認為，出口需求一直是今年工業生產穩增長的因素，但隨着明年美國對華實施加徵關稅，出口帶動工業生產的因素預計將在明年減弱。

對於固產投，當局則形容基本維持穩定，因「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）等政策發力顯效。惟宋林認為，首11個月固定資產投資來自國有控股及民營投資的，均出現放緩，比首10個月齊減慢0.1個百分點。就行業子類別而言，大多數行業也略有放緩，包括高技術產業投資於11個月期間錄8.8%的增速，比首10個月仍放緩0.5個百分點。

宋林續指，固產投年底的波動性往往相對低，因此今年底較現水平可能只有0.1至0.2個百分點之間的波幅。由於民企信心疲弱，且許多地方政府的操作空間也有限，令今年的固產投受到限制。該行預計在更具支持性的財政政策立場下，固產投將在明年加速。