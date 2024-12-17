內地家電汽車銷售破頂 民眾擬增消費

內地消費品「以舊換新」發力撐起上月零售，尤其是家電和音像器材類、汽車類，在11月各錄1,200億元（人民幣‧下同）、4,765億元，雙雙刷新單月歷史新高。大行花旗銀行發表調查顯示，補貼對推動家電需求有效，大多受訪者預期會於未來12個月增加消費開支。

繼中國商務部上周透露，家電「以舊換新」帶動8大類產品銷量超過4,900萬部、汽車「以舊換新」帶動乘用車報廢更新、置換更新分別逾251萬輛、逾272萬輛之後，昨日中央財經委員會辦公室官員接力指，截至12月12日止，政策帶動汽車銷售額6,900多億元，家電換新銷售額2,100多億元。

單看11月，國家統計局披露的數據顯示，全月限額以上單位家用電器及音像器材類、家具類、汽車類商品零售額分別按年增22.2%、10.5%及6.6%，對社會消費品零售總額增長推動較明顯，惟家電的增速遠不及10月的39.2%增幅。

新龍移動子企膺九陽代理 花旗最近對約2,500名中國消費者進行的網上消費調查顯示，大部分受訪者表明自身財務狀況較佳，預期增加未來一年消費開支，當中有63%受訪者每周購物數次，約49%每月購物次數介乎6至10次。同時，調查反映今年「雙十一」期間受訪者於電商平台的消費有所增加。