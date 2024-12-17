華零售遜 補貼望擴容

上月僅增3% 大摩估「以舊換新」明年納入智能手機 受大型網購促銷活動「雙十一」的網購分流效應拖累，中國11月份社會消費品零售銷售金額按年僅增約3%，遠遜市場預期的5%。不過，上周中央政府已列明把「大力提振消費」作為明年重點任務，加上中央財經委員會辦公室官員落力解讀，揚言明年安排將更多資金、更多消費品納入補貼範圍。投資銀行摩根士丹利遂推測未來政策的風向，料明年消費品「以舊換新」的補貼政策有望擴至智能手機。

歸咎雙11網購提前啟動 單計11月，消費品零售銷售金額達4.37萬億元（人民幣‧下同），緊隨10月之後，為歷來單月次高。國家統計局國民經濟綜合統計司負責人付凌暉昨指，零售銷售增幅比10月回落，主因「雙11」網購啟動時間提前的影響，若10月及11月合併來看，零售總額按年增3.9%，較第三季增速加快1.2個百分點。首11個月累計零售總額44.27萬億元，增長3.5%，除汽車以外的零售額佔39.79萬億元，亦升3.7%。

小米舜宇瑞聲勢受惠 付認為，今年全年來看，經濟社會發展主要目標可望順利實現。11月城鎮調查失業率為5%，按月持平，青年勞動力調查失業率也在下降。不過，他續稱，明年國際環境更趨複雜嚴峻和不確定，貿易保護主義盛行將拖累全球貿易和世界經濟復甦，地緣政治衝突對全球能源等大宗商品供給的負面影響尚難預料，主要經濟體宏觀政策調整外溢影響仍存較大不確定性。

另一投行瑞聯銀行在報告指出，考慮到11月內地外貿表現也較預期差，與昨日揭曉的零售增速放緩一致，均反映境內需求不足，亦解釋中央明年經濟工作何解要重點刺激消費。人稱「大摩」的摩根士丹利就估計，內地明年很大機會延續「以舊換新」政策，暫預期補貼額約3,000億元，範圍卻有望擴至智能手機。

大和亦指，未來內地可能推出的智能手機補貼政策，將會成為舜宇另一個催化劑，加上本身舜宇的11月出貨數據顯示，其全年的手機鏡頭出貨量可能高於先前的指引目標等因素，該行重申予該企「買入」評級，目標價更由60港元上調至80港元，並相信智能手機市場的需求將於明年復甦。不過，小米及舜宇股價昨日均挫逾3%，收報30.35港元及65.45港元。

中財辦冀推動收入穩增 雖然補貼擴容再撬動的消費力有多大仍待觀察，但官媒引述中財辦有關負責人強調，要在增強消費能力、提升消費意願下工夫。明年將透過加大財政對終端消費直接投入、提升社會保障水平等多種方式，推動居民收入穩增長。例如，促進重點群體就業；完善勞工薪資正常增長機制；適當提高退休人員基本退休金等，及着力穩住樓市股市等，務求多通路增加居民收入。可見當局正逐步拆除風險，由內需不足，企業經營困難，以至群眾就業增收壓力。

華消費品零售按年增速放緩 中財辦解讀今明兩年經濟要點