股市估市：電子消費概念股中線具留意價值

港股上周表現反覆，雖然全周錄得105點的漲幅，並連升3周，但動力顯然不夠。中央經濟工作會議的憧憬，似乎未能帶來持續的利好作用，而走勢上恒指呈現21,000點之雙頂形態，理論上，指數目標為19,000點。由於港股與外圍走勢早已脫鈎，後市走勢未必會出現「聖誕利好」，年底之前，恒指應較大機會維持大型上落格局，即在19,000至20,800點之間游走，大市成交或轉趨淡靜。

嘉利國際股息率吸引 此外，包括亞馬遜（Amazon）及微軟（Microsoft）在內的大型雲端服務供應商，未來將積極建設新數據中心，而英偉達的Blackwell人工智能（AI）顯示卡亦將持續出貨。據MIC的預估，全球今年的AI伺服器出貨量將達到194.2萬部，並將在2027年增至320.6萬部，2022至2027年間的年複合增長率達1,070億美元。

事實上，伺服器佔公司整體收入之佔比，正不斷提升，過去幾年財政年度均處於60%左右的水平，未來亦可望持續成為收入增長之動力。走勢上，嘉利國際股價在上月升至0.8元水平之後一直橫行，而股份在過去半年一直處於0.6至0.9元的大型上落區，其股息率目前約8厘，個位數的市盈率估值不算昂貴，中線具留意價值。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，無持有相關股份權益）