板塊分析：內地配送龍頭前景值得看好

公司優化產品模式，深入產業鏈，助力商家提升效率。平台為商家提供全流程的數字化支持，同時為消費者提供高性價比的產品，公司認為餐飲外賣行業仍有巨大的增長機會。

美團閃購繼續快速發展，用戶數及交易頻次均實現雙位數的按年增長。即時零售不僅滿足消費者的應急需求，也成為新生活方式。隨着供給和消費場景不斷拓展，消費者的用戶體驗改善，需求也不斷變化，進而推動供給側進一步提升。第三季到店酒旅業務錄得強勁增長，訂單量增長超過50%。年度交易用戶及年度活躍商家數量均創歷史新高。

美團適應新消費趨勢 美團繼續利用核心本地商業的協同效應，並積極適應新的消費趨勢。公司優化補貼策略，幫助商家提高流量轉化效率，帶動新用戶數量及現有用戶的交易頻次持續提升。

此外，美團加快在下沉市場的數字化滲透，並取得快速增長。成功為本地商家提供更多流量曝光和線上運營工具，為下沉市場消費者提供更多高性價比選擇。

新業務分部的收入達242億元，按年增長28.9%，主要由於商品零售業務的收入增長；經營虧損收窄至10億元，去年同期為虧損51億元；經營虧損率按季改善1.9個百分點至4.2%。美團優選的虧損繼續按季收窄，而由於效率提升和健康增長，其他新業務則在第三季度實現盈利。

美團第三季實現經營現金流入152億元。截至9月底止，持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為425億元和917億元。美團配送業務保持領先地位，競爭格局穩定，到店本地服務亦快速增長，新業務營運效率改善，虧損有所收窄，資產負債表健康。美團管理層的執行能力強勁，競爭策略清晰，前景仍然樂觀。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份）