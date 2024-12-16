基金睇市：中國救市政策細節欠奉

上周美國3大股市指數走勢分化，標普500指數在上周創下歷史新高後橫行整理，而納斯達克綜合指數持續上升，在上周五盤中再創新高。然而，道瓊斯工業指數連續7個交易日下跌。

隨着聯邦公開市場委員會（FOMC）即將公布最新利率決定，上周焦點轉向經濟數據和因素。上周四公布的美國首次申請失業救濟金人數為24.2萬，高於預期的22萬，顯示就業市場增長放緩，進一步表明需要降低利率。同日公布的生產者物價指數（PPI）數據則呈現相反情緒，11月份的生產者物價指數為按月0.4%，高於預期的按月升0.2%。這兩項經濟數據都是聯儲局進行利率決策時的重要參考指標。目前市場普遍預期，聯邦基金利率將再下調0.25厘。

僅表明放鬆貨幣政策 至於港股方面，恒生指數上周表現波動，全周僅升105點，但周內波幅高達1,375點，這主要受到中國於上周三和上周四召開的中央經濟工作會議的影響。市場對進一步經濟刺激政策的樂觀預期，一度推動恒指重越21,000點大關。然而，由於會議公布的政策大多符合市場預期，恒指迅速回落至20,000點以下。

儘管中央經濟工作會議的整體基調較為正面，中央政府明確表示將採取擴張性的政策以提振股市及經濟，但會議結果較為籠統，缺乏具體的政策細節。唯一市場可以明確看到的是，中國有意在來年放鬆貨幣政策以刺激經濟。

曜熊理財