匯通天下：歐元短線或反彈 趁高沽貨

上周有3間主要央行議息，加拿大央行率先減息0.5厘至3.25厘，符合市場預測，由於工資增長幅度依然高企，令央行對未來指引稍為偏鷹，表示「將評估進一步降低政策利率的必要性，將逐次會議決定」，淡化再次減息前景。

預期加元跑輸日圓英鎊 指引內容提振加元力度有限，美元兌加元曾升至1.42中值，料加元較大機會受累經濟活動及通脹數據保持疲弱，大部分時間或只能在1.41至1.43區間徘徊，並且可能會跑輸日圓及英鎊。加元兌日圓最近一個月跌近3.2%，或下試106水平。英鎊兌加元最近一個月升近1.4%後，亦較大機會上試1.81。

另外，歐洲央行把存款便利利率減0.25厘至3厘，符合預期。議息後歐元兌美元曾高見1.053但未能企穩，最後在近全日低位1.468收市。

歐元兌美元前景仍受累法國與德國政局不穩、美國關稅威脅，以及經濟復甦乏力，但由於短期內美元價值按貿易加權貨幣計算或已偏高，美國數據在12月的季節性弱勢，以及美匯指數現已重回107左右的阻力水平，美元在明年特朗普就職前或有下調壓力，並可能下試104水平，因此歐元兌美元目前或有反彈空間，但可能較難突破1.06水平，屆時或為高沽歐元機會，捕捉再度下試1.04的機會。

瑞士央行則意外把政策利率由一厘下調至0.5厘，而會後指引更修改為「如有必要將調整貨幣政策以確保通脹在中期能維持在可達到物價穩定的區間」，同時下調2025年的通脹預測至按年升0.3%。瑞士央行行長施萊格爾（Schlegel）在10月下旬對瑞士經濟增長持悲觀態度，預計由於德國經濟疲弱對瑞士經濟帶來負面影響，因德國是瑞士在歐盟成員國中最大的貿易夥伴，約佔出口12%。

料瑞郎成套息融資貨幣 最重要的是，施萊格爾表示，負利率為瑞士央行的政策工具，同時也準備積極干預匯市。由於瑞士的利率或在2025年為十國集團（G10）貨幣中最低，甚至低於日本利率，可能加強瑞郎在套息交易中的融資貨幣地位，瑞郎或大幅跑輸日圓。瑞郎兌日圓最近一個月已跌近2.4%，短期或下試171後甚至可跌至163水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪