二手市況：10大屋苑兩日開12單 降兩成 康怡售585萬

樓市觀望氣氛濃厚，代理指出，10大二手屋苑於過去周六、日錄12宗成交，按周減少約20%，半數屋苑未聞買賣，包括鰂魚涌太古城，鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城，以及東涌映灣園。

中原指出，該批屋苑周末兩日交投較對上一周減少3宗，其中，港島區只有鰂魚涌康怡花園錄得成交，項目兩房戶再錄低於600萬元交投。中原楊文傑表示，屋苑N座低層2室，實用面積約461方呎，以585萬元沽出，呎價約12,690元。

而荔枝角美孚新邨為期內交投最活躍屋苑，兩日錄得約4宗成交。該盤近日有「另類貨」以低價易手，中原馮健平表示，項目2期吉利徑7號低層A室遺產物業，三房間隔，僅以525萬元成交，呎價僅約7,447元。

至於新界上車屋苑承接力不俗，沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，過去兩日分別錄約3宗及兩宗買賣個案。

新港城一年半蝕75萬 樓價下挫，其他屋苑近日蝕讓成交持續湧現，世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山新港城H座中層1室三房戶，實用面積約519方呎，以約653萬元易手，呎價約12,582元。原業主去年2月才以728萬元購入單位，持貨逾一年半帳面蝕約75萬元。

同區迎海‧星灣御錄大幅損手個案，美聯李天傑表示，該盤16座高層G室以1,088萬元售出，呎價約13,895元。原業主持貨6年帳面虧損約320萬元，單位貶值約22.7%。

嘉熙劈62萬沽 貶25% 大埔白石角半新盤嘉熙有業主在6年前高位入市，現虧損離場。該行賴嘉敏表示，該盤3座低層B室，實用面積約489方呎，減價約62萬元，獲外國回流華僑以628萬元承接，呎價約12,843元，單位2018年至今貶值約214.9萬元或約25.5%。