銀主拍賣：深水埗住宅320萬推 呎價5424元

臨近年底，銀主積極透過拍賣出貨求套現，其中，深水埗一個實用面積近600方呎有電梯私樓，僅以每方呎約5,424元推拍，較同廈近期成交呎價低逾三成。

環亞物業拍賣本周二推出約60項物業，上述為興隆大廈低層389號單位三房戶，實用面積約590方呎，銀主以320萬元推出拍賣。該大廈較近期的成交為高層387號單位，實用面積約534方呎，今年以約420萬元易手，每方呎做價約7,865元。以呎價作比較，最新拍賣單位開拍呎價低約31%。

同時推拍鄰近港鐵荔景站的葵涌居屋賢麗苑中層7室銀主單位，實用面積約469方呎，於已補價自由市場開價390萬元，呎價約8,316元；較個別銀行網上估價低約12.6%；同時，未補價第二市場推拍價320萬元。

富寶花園已補價呎嗌$7905 另外，本周三忠誠拍賣推拍約28項物業，包括馬鞍山居屋富寶花園4座高層H室銀主盤，實用面積約592方呎，屬三房設計，自由市場開價468萬元，呎價約7,905元。是次開價較估值低約74萬元。

黃開基拍賣行同日推出約19項物業，其中，元朗公屋朗屏邨賀屏樓中層42室銀主盤，實用面積約349方呎，第二市場推拍價95萬元，較之前減價約26.9%，呎價約2,722元；自由市場開價則220萬元。