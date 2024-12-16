新盤交投銳減38%

半個月319宗 滙都及NOVO LAND 3B期最活躍 樓市氣氛降溫，儘管多個全新盤率先預告明年1月推售，惟12月首15日大型賣樓活動寥寥無幾。據統計，本月截至昨日暫錄約319宗一手成交，較上月同期約512宗銳減近38%。期內以元朗洪水橋滙都項目，以及屯門兆康NOVO LAND第3B期，各錄約42宗成交最活躍。

其中，滙都II昨連錄3宗買賣，售出單位包括6座10樓B03室，實用面積441方呎，以466.65萬元成交。同座1樓A02室實用面積320方呎一房戶，昨以336.44萬元沽出，呎價約10,514元。

NOVO LAND 3B期吸2.27億 他指出，本周末的買家當中，包括用家及長線收租客，現時按息下調，美國聯儲局將於本周議息，市場人士普遍預期會再減息，相信未來有更多資金投入地產市場。

NOVO LAND第3B期本月初銷售當日沽出27伙。（資料圖片） 凱和山今日新一輪發售單位涵蓋開放式至兩房戶型。