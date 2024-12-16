新盤交投銳減38%
半個月319宗 滙都及NOVO LAND 3B期最活躍
樓市氣氛降溫，儘管多個全新盤率先預告明年1月推售，惟12月首15日大型賣樓活動寥寥無幾。據統計，本月截至昨日暫錄約319宗一手成交，較上月同期約512宗銳減近38%。期內以元朗洪水橋滙都項目，以及屯門兆康NOVO LAND第3B期，各錄約42宗成交最活躍。
滙都系列3日賣14伙
全新盤尚待出籠，月內交投以餘貨盤主導，尤其個別新界西北樓盤持續有承接。上述泛海集團(00129)發展的滙都項目，自推出優惠後，交投明顯加快。集團執行董事關堡林表示，單計上周五至昨日一連3天已沽出14伙，總成交金額近7,000萬元。
其中，滙都II昨連錄3宗買賣，售出單位包括6座10樓B03室，實用面積441方呎，以466.65萬元成交。同座1樓A02室實用面積320方呎一房戶，昨以336.44萬元沽出，呎價約10,514元。
NOVO LAND 3B期吸2.27億
他指出，本周末的買家當中，包括用家及長線收租客，現時按息下調，美國聯儲局將於本周議息，市場人士普遍預期會再減息，相信未來有更多資金投入地產市場。
至於新鴻基地產(00016)旗下NOVO LAND第3B期，為12月錄得最多買賣新盤，期內售出單位做價介乎385.44萬至876.67萬元，總成交金額逾2.27億元。
凱和山今發售70個單位
另一個新界西北現樓項目準備進行新一輪銷售，路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，將於今日發售70伙。而項目首度開放兩個連家具現樓示範單位予公眾參觀，過去周末兩日錄逾5,200人次參觀，當中包括投資者及換樓客。
本月豪宅新盤交投見回落，暫僅錄一宗逾億元以上買賣，來自保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目瑧譽。對比上月全月錄得逾16宗同類做價個案，本月大額成交驟減。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：