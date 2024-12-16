簡訊一覽

●上交所上市的藥企邁威生物公告，為滿足公司經營發展的資金需求，實現公司可持續發展，提升國際化水平，公司擬在境外發行股份，並在香港聯交所主板上市，公司將在股東大會決議有效期內，選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行H股並上市。

●周日再有新股遞交上市申請及通過聯交所的上市聆訊，其中內地茶飲品牌古茗控股正式申請來港上市，為時隔11個月捲土重來再「闖關」；中國玩具品牌Blokees母公司布魯可集團則通過上市聆訊，內媒稱該企業為「中國版樂高」。

●穆迪日前將法國主權信用評級下調至「Aa3」，評級展望「穩定」。穆迪預計，法國公共財政在未來數年將顯著惡化，因法國的政治分裂，將極大削弱公共財政。