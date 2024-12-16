港未有宗教ETF 遠輸美國

隨着香港資本市場優勢漸失，歐美資金撤走，港府把目光轉向中東的超級富豪。不過，中東地區向來有着濃厚的宗教氛圍，但香港在穆斯林友好方面跟不上真正的國際金融中心，美國有大量「清真交易所買賣基金（ETF）」掛牌交易，而香港不單止沒有「清真ETF」，甚至連其他宗教ETF也欠奉。

在美股上市的清真ETF多不勝數，比較熱門的有諸如追蹤大型股的S&P 500 Shariah Industry Exclusions ETF（SPUS），或Wahed FTSE USA Shariah ETF（HLAL）；若想賺取固定收益回報的有SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF（SPSK）。

這些是符合普遍伊斯蘭教義的ETF，香港卻沒有這方面的產品，試問又如何能夠吸引中東金主？

事實上，不單是美國，在歐洲乃至其他地區，只要有心吸引中東資金，都重視「清真投資產品」這一環，而不像香港政府口說要引入中東資金，卻連門面功夫都懶得去做。

美股吸引基督徒產品多 此外，美國除了為穆斯林而設的ETF之外，還有以大量基督徒為對象的ETF，例如在美股掛牌的Inspire 100 ETF（BIBL）、FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF（PRAY）等。