沙特冀經濟多元發展 降依賴石油

一般香港人對中東離不開「石油、有錢」之類的刻板印象。不過，隨着全球能源轉型成為大趨勢，加上美國「頁岩油革命」後本地開採技術突飛猛進，甚至一躍成為大型石油出口國，世界對於中東石油的依賴減少。許多中東國家意識到石油經濟不可持續，其中以沙特阿拉伯走得最前，推出《2030願景》（Vision 2030）倡議，試圖促進經濟多元發展，擺脫對石油產業的過度依賴。

在新政策方向下，沙特開始放寬對外來投資的限制，打造開放市場。該國的外來投資促進及監管機構沙特阿拉伯投資總局（SAGIA）先前宣布，向外來投資者開放零售批發、工程、房地產和運輸服務等行業，容許他們在遵守若干義務和要求下經營獨資業務。

例如，外商若要在零售批發業全資擁有一家公司，便須至少於3個地區或國際市場設有業務，並按照勞工和社會發展部釐定的比率僱用國民。在推出開放措施前，沙特規定所有在當地成立的公司，最少有25%股權由其國民持有。除放寬外來投資限制外，該國亦積極推出公私營合作項目，當地的私有化和公私營合作中心（NCP）公布《私營機構參與法》草案，獲得廣泛歡迎。該草案旨在促進外國投資者和私營機構，以公私營合作和私有化方式參與10個關鍵領域，包括教育；能源、工業和礦產資源；環境、水利和農業；朝覲和副朝；衞生；住房；勞工和社會發展；市政；通訊及資訊科技；以及運輸。