港搞伊斯蘭金融非易事

文化教義規範多 禁不勞而獲收息 拒涉獵禁忌產業 香港的金融中心地位日益衰落，近年政府「翻兜」十幾年前已經失敗的伊斯蘭金融倡議，試圖籠絡中東金主參與香港資本市場。可惜的是，除了早前「杜拜王子家族辦公室」事件為香港市民提供一則笑話娛樂大眾之外，這類政策的實際效益仍需拭目以待。從各方面來看，港府對於伊斯蘭文化與金融的了解不足，要成功拓展中東商機，只怕如水中撈月，難有突破。

稱「證書」為債券實屬誤譯 伊斯蘭教義嚴格地規範了教徒的行為。而根據教義，「不勞而獲的收入或利息（Riba）」是絕對禁止的，這一教義引伸到投資中，幾乎所有賺取利息的債券不符合教義。取而代之的投資工具名為「Sukuk」（在阿拉伯語中，「Sukuk」是「Sakk」的複數，「Sakk」則代表證書的意思）。

「Sukuk」作為融資工具並非持有人出了錢卻不准收取回報，但不能是利息，而是要透過運用資產和各種商業安排，以產生帳面利潤作為「Sukuk」持有人的回報。10年前港府發行首批10億美元、5年期的「Sukuk」便是以租賃安排（Ijarah）為結構，用香港兩座商用物業內的部分單位作為支持。

諷刺的是，香港政府等重要機構把「Sukuk」稱呼為「伊斯蘭債券」，而眾所周知債券是用來收取利息的工具。換言之，這等同於逼教徒破戒，明明是投資「Sukuk」，卻莫名其妙變成觸犯禁忌的放貸者。而根據《古蘭經》第二章《巴格勒》（音譯，意為黃牛）第275節的記載，明知而堅持收取利息的人將要永囚「火獄」（Jahannam ，即伊斯蘭教中的地獄），受盡火刑之苦。

另一種禁忌是「Gharar」，意指不確定性、欺騙或風險，即不得投資於高風險的金融衍生產品，例如期貨、期權的交付日期在未來，存在太多不確定性，所以多數被列入禁止投資的名單當中。

不得投資高風險金融衍品 其他禁忌還有「Maisir」，即賭博，連同商業上的投機行為也包含在內，所以不能頻繁炒賣。而最重要的是教義中定義涉及邪惡（Haram）的產業，包括豬肉、軍事武器、煙酒，甚至酒店也不能投資。

而上文提到的只是常見的基本規範，實際上可能會因為每個國家、組織對教義的解釋不同而出現差異，因此不一定每個伊斯蘭組織都會用同一套準則。例如有些教徒覺得股息是企業把收益分享給投資者，算是一種分享財富的行為，而非支付利息；但也有人認為股息就屬於利息的一種，因此不能接受。

政府宜先學習中東文化 無論如何，香港如果要真的要發展伊蘭斯金融，加強與中東地區的金融合作，那麼就必定要先透徹理解並尊重伊斯蘭文化，特別是伊斯蘭教義對金融市場、投資的解讀，訓練相關人才，建立產業配套不是叫幾句口號就可談攏。

再者，伊斯蘭世界本身的組成亦相當複雜，即使擁有同一信仰，亦會對教義有不同的解讀，世俗化程度亦有差異，如果和某些勢力走得太近，亦可能會惹來其他勢力的不滿。

港府財金官員早前總結沙特阿拉伯訪問時表示，曾經認為伊斯蘭金融市場需求不大，但未來一段時間重新啟動。該官員又稱，跟中東地區的合作亦不限於金融、創科和投資，本港作為中外文化藝術交流中心的身份亦有用武之地。