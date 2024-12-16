逾六成投資者冀企業用AI增產

會計師事務所羅兵咸永道近日發布一份全球投資者的調研，企業正面臨將人工智能（AI）投資轉化為影響的壓力。因為逾七成的全球投資者表示，企業應大規模部署AI解決方案，且逾六成投資者均期望他們投資的公司，在未來12個月內分別通過AI提高生產力、增加收益以至提高盈利能力。

三分之二的投資者認為，生成式人工智能（GenAI）將在未來12個月內將他們投資或覆蓋的公司生產力提高至少5%。

是次調研收集來自24個國家和地區共345位投資者和分析師的觀點，發現約71%投資者認為技術變革是他們投資的企業中最重要的變革驅動因素，超過政府監管、客戶偏好變化和供應鏈不穩定等因素。

中港78%籲加強訓練員工 大多投資者認為部署使用AI和員工之間可兩者兼備，74%受訪者敦促他們投資或涵蓋的企業，應該適度或顯著增加對員工的投資以提升其技能；與此同時，有73%受訪者認為，所投資的企業需要部署大規模AI解決方案。

該調查發現，很少有投資者期望獲利能力、收入和生產力的提高，會以犧牲勞動力為代價。只有三分之一的投資者認為GenAI將導致員工人數減少5%或更多，不過，有類似比例的投資者預計，GenAI會導致員工人數增加5%或更多。

在內地和香港方面，投資者拒絕在投資員工和AI之間作出選擇，強調公司應該同時投資於兩者，以最大程度提高增長潛力。78%中港投資者認為公司應該增加對員工技能提升的投資，多過全球的74%比例，反映中港投資者深明在企業科技進步的同時，要兼顧發展人力資本的重要性。